Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250625-5: Rauchentwicklung an Windrad

Brühl (ots)

Kriminalbeamte ermitteln

Am Mittwochmorgen (25. Juni) rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. An einem Windrad in Kerpen-Buir soll es zu einer Rauchentwicklunge gekommen sein.

Als die alarmierten Beamten gegen 7 Uhr im Bereich des betroffenen Windrads eintrafen, um den Feuerwehreinsatz zu unterstützen, stellten sie Rauch am oberen Ende des Windrads fest. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes sperrten Polizisten umliegende Feldwege und eine Fußgängerbrücke ab.

Kriminalbeamte haben die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, wonach ein technischer Defekt ursächlich sein könnte. (win/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell