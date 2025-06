POL-REK: 250625-4: Raub auf Hotelangestellte - Zeugensuche

Frechen (ots) - Täter in schwarzem Auto geflüchtet In der Nacht zu Mittwoch (25. Juni) sollen Unbekannte in ein Geschäft in Frechen-Königsdorf eingebrochen sein, Zigaretten entwendet haben und danach mit einem schwarzen Auto geflüchtet sein. Polizisten haben umgehend nach Verdächtigen gefahndet. Einer der Täter soll etwa 185 Zentimeter groß und sportlich sein. Er habe eine dunkle Augenfarbe und zur Tatzeit ...

