POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug - 2504083

Hilden / Haan (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Düsseldorf fahndet die Kreispolizeibehörde Mettmann aktuell nach einer bislang noch unbekannten Person, die bereits im Juni 2024 mit einer mutmaßlich entwendeten Girokarte widerrechtlich fast 1.000 Euro von dem Konto eines 73-jährigen Mettmanners abgehoben hatte.

Folgendes war geschehen:

Am 25. Juni 2024 stellte ein 73-Jähriger bei einer Überprüfung seiner Kontoauszüge zwei verdächtige Abbuchungen von seinem Konto am 6. Juni 2024 fest. Gegen 9 Uhr war es am Tattag zu einer Abbuchung eines dreistelligen Betrages an einem Geldautomaten in Haan gekommen. Nur wenige Stunden später, gegen 13 Uhr, wurde ein weiterer dreistelliger Betrag an einem Geldautomaten in der Mittelstraße in Hilden abgehoben.

Bei einer Nachschau bemerkte der Mettmanner den Verlust seiner Girokarte und ließ diese noch am gleichen Tag sperren. Zudem erstattete der Senior Anzeige bei der Polizei, die daraufhin ein Ermittlungsverfahren einleitete, das bislang jedoch noch nicht zur Ergreifung des unbekannten Täters oder der unbekannten Täterin geführt hat.

Deshalb wendet sich die Polizei nun mit Bildern der örtlichen Überwachungskamera an die Öffentlichkeit. Diese zeigen einen bis heute noch nicht identifizierten Mann bei der Geldabhebung.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02104 898-6410, jederzeit entgegen.

Hinweis:

Die aktuelle Fahndung inklusive der Fahndungsfotos findet sich auch im Fahndungsportal der Polizei NRW im Internet unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/166039

