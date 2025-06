Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250626-2: Frau von falschem Bankmitarbeiter betrogen - Zeugensuche

Hürth (ots)

Komplize holte Bargeld, Bankkarte und PIN ab

Die Polizei fahndet nach einem etwa 180 Zentimeter großen Mann, der nach einem betrügerischen Anruf am Mittwochmittag (25. Juni) in Hürth von einer Frau Bargeld, Bankkarte und PIN entgegengenommen haben soll. Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe die Bürgerin gegen 12.15 Uhr einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters erhalten. Dieser habe unter einem Vorwand nach Bargeld und Bankkarte gefragt und gab an, diese durch einen angeblichen Kollegen abholen zu lassen. Wenig später, gegen 12.30 Uhr, sei ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten im Bereich der Straße "Am Acker" eingetroffen. Diesem habe die verunsicherte Dame dann Bargeld, Bankkarte und PIN ausgehändigt. Der Tatverdächtige soll sich dann in unbekannte Richtung entfernt haben. Angehörige der Dame stellten wenig später eine Abbuchung vom Konto fest. Sie informierten die Polizei und erstatteten eine Anzeige. (rs)

