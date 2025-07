Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Größeres Verkehrsunfallgeschehen auf der B3 zwischen Wiesloch und Frauenweiler - Pressemitteilung Nr. 2

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Überholmanöver eines 49-jährigen Motorradfahrers verursachte kurz nach 19:00 Uhr, auf der B3 zwischen Wiesloch und Frauenweiler, einen größeren Verkehrsunfall. Jener aus Richtung Wiesloch kommende Motorradfahrer (BMW) prallte bei seinem Überholvorgang mit einem entgegenkommenden Renault eines 39-jährigen Mannes zusammen. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwerere Verletzungen und wurde umgehend durch Rettungskräfte in eine umliegende Klinik gebracht. Der Pkw-Fahrer und dessen Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall Verletzungen leichterer Art, wurden aber dennoch auch zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Die B3 war in diesem Bereich, bedingt durch die Verkehrsunfallaufnahme und der erforderlich gewordenen Fahrbahnreinigung, von 19:06 Uhr - 21:32 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Mittlerweile sind alle Maßnahmen vor Ort abgeschlossen und die Fahrbahn ist wieder in beide Richtungen frei befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell