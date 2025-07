Leutershausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Heckenbrand in der Goethestraße in Leutershausen. Ein Anwohner beseitigte mittels Abflammgerät das Unkraut seines Gehweges, wodurch es zu Funkenflug kam. Hierdurch geriet eine in unmittelbarer Nähe befindliche Hecke in Brand. Dabei kam es u. a. zu einer starken ...

