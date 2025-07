Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leutershausen

Rhein-Neckar-Kreis: Abflammgerät löst Heckenbrand aus

Leutershausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Heckenbrand in der Goethestraße in Leutershausen. Ein Anwohner beseitigte mittels Abflammgerät das Unkraut seines Gehweges, wodurch es zu Funkenflug kam. Hierdurch geriet eine in unmittelbarer Nähe befindliche Hecke in Brand. Dabei kam es u. a. zu einer starken Rauchentwicklung. Dank des schnellen Eingreifens von Ersthelfern sowie Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude verhindert werden. Unglücklicherweise wurden bei dem Brand drei der Ersthelfer durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Sie mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Eine Person kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Zur Aufnahme des Sachverhaltes befanden sich Beamte des Polizeireviers Weinheim vor Ort.

