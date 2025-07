Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Kollision zwischen zwei Radfahrern - eine Person leicht verletzt

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr kam es auf dem Radweg hinter der Heidelberg International School zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 39-jähriger Fahrradfahrer befuhr den dortigen Radweg in Richtung der Überführung zur B37, als er in einer engen S-Kurve aus bislang ungeklärter Ursache mit einem ihm entgegenkommenden 71-jährigen Radfahrer kollidierte. Der behelmte 71-Jährige prallte nach dem Zusammenstoß gegen einen angrenzenden Zaun und verletzte sich hierbei leicht. Der 39-Jährige konnte sich abfangen und blieb unverletzt. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung des Verletzten vor Ort. Dieser kam im Anschluss zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf lediglich 50,- Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell