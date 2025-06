LPI-GTH: Rückwärts fast einmal im Kreis

Eisenach - Wartburgkreis (ots) - Ein 50-jähriger Opelfahrer stellte in der Nacht von Sonntag auf Montag seinen Insignia in der Zeppelinstraße ab. Am frühen Montagmorgen musste er feststellen, daß sein Auto zerkratzt wurde und die REifen plattgestochen waren. Sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die PI Eisenach ( 03691/2610 ) unter Angabe der Bezugsnummmer 0147079/2025 entgegen.(vt) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

