Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge

Weinheim (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:40 Uhr in Weinheim zu einem Verkehrsunfall bei dem mehreren Fahrzeugen beschädigt wurden. Der Unfallverursacher stand dabei unter Alkoholeinfluss und entfernte sich zudem unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 51-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes die Hölderlinstraße in Richtung Kopernikusstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs und kollidierte mit diesem. Nach dem Zusammenstoß stiegen beide Unfallbeteiligte aus und begutachteten den Unfallschaden. Als daraufhin der weitere Beteiligte die Polizei zur Unfallaufnahme rufen wollte, stieg der Unfallverursacher wieder in sein Fahrzeug und startete den Motor. Der Geschädigte öffnete die Beifahrertür des Verursachers, um ihn am Wegfahren zu hindern. Der Mercedesfahrer setzte jedoch unbeirrt seine Fahrt fort. Dabei wurde der an der Tür stehende Unfallbeteiligte glücklicherweise nur durch die geöffnete Beifahrertür weggedrückt und nicht weiter verletzt. Der 51-jährige unfallverursache touchierte daraufhin ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Zwei Fußgänger, die sich dort zufällig ebenfalls aufhielten, mussten aufgrund der Fahrweise des 51-Jährigen zur Seite springen um nicht auch erfasst zu werden.

Beim Wendemanöver in der Einfahrt zur Hölderlinstraße stieß er nun so stark gegen ein geparkten Nissan, dass dieser auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben wurde. Hierbei wurden alle Fahrzeuge beschädigt. Danach setzte er seine Fahrt fort. Aufgrund der Fahndung im Bereich und Zeugenhinweise konnte der stark beschädigte Mercedes nur unweit entfernt geparkt festgestellt werden. Der Unfallverursacher versuchte nun zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch kurz darauf gesehen und nach kurzer Verfolgung auch festgenommen werden. Im Rahmen der Maßnahmen beim Polizeirevier Weinheim, konnte beim Beschuldigten ein Atemalkoholwert von über einem Promille festgestellt werden. An den beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindesten 20.000,- Euro. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

