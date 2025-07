LPI-GTH: Diebstahl

Gotha (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen einen vor einem Schwimmbad in der Bohnstedtstraße abgestellten E-Scooter. Das Beutegut war mittels Schloss gesichert. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0177737/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

