LPI-GTH: Gartenmöbel entwendet

Eisenach (ots) - Ein 48-jähriger Fahrer eines Fiat befuhr gestern Nachmittag die Heinrichstraße und beabsichtigte nach rechts in die Clemensstraße einzufahren. Als der Mann abbiegen wollte, kollidierte plötzlich ein 6-jähriger Fahrradfahrer, welcher den Gehweg rechtsseitig des Fiat befuhr, mit dem 48-Jährigen. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Fiat entstand unfalltypischer Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

