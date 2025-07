Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Eisenach (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 00.45 Uhr befanden sich zwei Männer (55/algerisch, 46/weißrussisch) in der Ernst-Thälmann-Straße. Zu dieser Zeit passierte eine unbekannte männliche Person die beiden, stach den 46-Jährigen mit einem Messer (unbekannter Art) und flüchtete anschließend. Der 46 Jahre alte Mann kam in ein Krankenhaus und wurde medizinisch versorgt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0176789/2025) entgegen. (jd)

