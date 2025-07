LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

Ilmenau (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 02.10 Uhr, wurde eine 16-jährige Fahrerin eines E-Scooter in der Unterpörlitzer Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Wie die Ermittlungen ergaben, war das Fahrzeug nicht versichert. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die 16-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte ...

