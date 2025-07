Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungsmaßnahmen

Bild-Infos

Download

Landkreis Gotha (ots)

Am 04. Juli kam es in den Abendstunden zu umfangreichen Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Gotha aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die polizeilichen Maßnahmen wurden unter anderem in Gotha und Waltershausen durchgeführt. Die Ermittlungen wegen Handel in nicht geringer Menge richteten sich gegen drei männliche Personen aus dem Landkreis Gotha (37 Jahre, zweimal 28 Jahre/ alle deutsch). Die Gothaer Ermittler wurden durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie des Landeskriminalamtes Thüringen unterstützt. Es konnten unter anderem rund 2,2 kg Kokain, 3,5 kg Marihuana sowie 700 g Haschisch sichergestellt werden. Die zwei 28-jährigen Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell