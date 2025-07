Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahlshandlung

Ilmenau (ots)

Eine bislang unbekannt gebliebene männliche Person begab sich am 22. März 2025, gegen 12.00 Uhr in ein Elektronikfachgeschäft in der Langewiesener Straße. Im weiteren Verlauf entwendete der Unbekannte Druckerzubehör im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ST/0076612/2025) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell