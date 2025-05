Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 65-Jähriger schlägt Bundespolizisten ins Gesicht

Koblenz (ots)

Am Donnerstagabend wurde der Bundespolizei mitgeteilt, dass sich im RE 4129 ein alkoholisierter, verwirrter Mann befinden würde, der das Zugabteil mit Essensresten verunreinigt und sich selbst eingenässt habe.

Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Koblenz kam es zum Fahrtausschluss des Mannes. Darauf reagierte der 65-Jährige uneinsichtig und unkooperativ. Er versuchte wiederholt in den Zug einzusteigen, woraufhin ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem kam er nur widerwillig nach, worauf er mittels unmittelbaren Zwangs -Greifen am Arm - in Richtung Ausgang verbracht wurde. Dabei schlug er einem Beamten mit der Faust in Gesicht (Unterlippe platze auf).

Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Nach Entnahme einer Blutprobe und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Zu verantworten hat er sich nun wegen, Beleidigung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

