Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz zieht wieder in die Wache am Bahnsteig 1 ein

Koblenz (ots)

Die seit dem 23. März 2025 andauernden Sanierungsarbeiten in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz sind nunmehr abgeschlossen.

Die Baumaßnahmen waren aufgrund umfangreicher Funktionsstörungen in den Büroräumen notwendig.

Zur Aufrechterhaltung der Ansprechbarkeit der Bundespolizei war während der Sanierungsarbeiten ein polizeiliches Einsatzfahrzeug sichtbar vor dem Bahnhofsgebäude abgestellt und durchgehend (24/7) besetzt.

Nach dem Abschluss der Arbeiten wird nun am Montag, 26. Mai 2025, der Umzug zurück in die ursprünglichen Räume vollzogen. Ab dann ist für die Bürgerinnen und Bürger die Bundespolizei wieder an ihrem angestammten Platz - Wache am Bahnsteig 1 - zu erreichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell