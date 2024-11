HZA-MS: Strom- und Energiesteuer: Antrag auf Rückzahlung für 2023 noch bis Jahresende möglich / Anträge online beim Zoll stellen - Steuerentlastung für viele Unternehmen, Landwirte und Privatpersonen möglich

Münster (ots) - Anlässlich der Personalversammlung des Hauptzollamts Münster am Linus-Pauling-Weg 1-5 wird die Bürgerauskunft in Fragen der Kraftfahrzeugsteuer am Donnerstag, den 06. November 2024 nicht besetzt sein. Rückfragen bitte an: Hauptzollamt Münster Nicole Thomsen Telefon: 0251 / 4814 - 1309 E-Mail: ...

