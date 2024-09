POL-COE: Billerbeck, Industriestraße/ Weißer Mercedes GLC200 beschädigt

Coesfeld (ots) - Auf einer Baustelle an der Lindenstraße in Herbern waren Einbrecher aktiv. Zwischen 13.30 Uhr am 17.09.24 und 7.45 Uhr am Montag (30.09.24) gelang es den Tätern nicht, eine Metalltür und einen Container aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

