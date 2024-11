Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Bürgerbüro zur Kraftfahrzeugsteuer im Hauptzollamt Münster am 06.11.2024 nicht besetzt

Münster (ots)

Anlässlich der Personalversammlung des Hauptzollamts Münster am Linus-Pauling-Weg 1-5 wird die Bürgerauskunft in Fragen der Kraftfahrzeugsteuer am Donnerstag, den 06. November 2024 nicht besetzt sein.

