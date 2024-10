Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Kein Pappenstiel: Über 80.000 Zigaretten in Kartons geschmuggelt

Hauptzollamt Münster sichert 80.225 unversteuerte Zigaretten

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Beim Kontrolldienst auf der BAB 30 nahe der Auffahrt Laggenbeck erwischten Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamts Münster einen 29-jährigen Mann in seinem Auto, der erstaunlich viele Kartons auf der Rückbank hatte. Als der Mann auf dem Rastplatz auf die Pappkartons angesprochen wurde, teilte er mit, dass sich Zigaretten darin befänden. Die Frage, ob diese versteuert seien, verneinte der Mann.

Nach weiterer Durchsuchung des Wagens fanden die Zollbeamten auch im Kofferraum Zigarettenpackungen und stellten insgesamt 80.225 Zigaretten ohne Steuerbanderole sicher. Die Beamten leiteten ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann ein und übergaben den Sachverhalt zur weiteren Ermittlung an die Zollfahndung in Münster. "In jedem Fall erwartet den Beschuldigten eine Tabaksteuernachzahlung in Höhe von rund 16.000 Euro", teilt Pressesprecherin Nicole Thomsen vom Hauptzollamt Münster mit.

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell