Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Vierzig Jahre im Öffentlichen Dienst Martin Klinger aus Ottmarsbocholt feiert sein 40jähriges Dienstjubiläum beim Hauptzollamt Münster

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Münster (ots)

Ein besonderes Jubiläum begeht in diesen Tagen Martin Klinger aus Ottmarsbocholt: Denn der 57jährige dreifache, verheiratete Familienvater kann nunmehr auf stolze vierzig Jahre im Öffentlichen Dienst zurückblicken.

Dass Martin Klinger seine bisherige Zeit im Öffentlichen Dienst und beim Zoll dabei vor allen Dingen mit positiven Erinnerungen verknüpft, sieht man auch daran, dass beide Töchter sich für den gleichen Arbeitgeber entschieden haben, und nun wie der Vater ebenfalls als Beamte in der Zollverwaltung tätig sind.

Aber auch die Berufswahl des Sohnes als Mechatroniker scheint vom Werdegang des Vaters beeinflusst zu sein: So startete Klingers beruflicher Werdegang im August 1984 zunächst mit einer dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Feinmechaniker im Institut für Geophysik an der damaligen Westfälischen Wilhelms Universität in Münster. Schon zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn war der Jubilar also im öffentlichen Dienst beschäftigt. Unterbrochen wurde dies lediglich durch eine kurze Phase, in der Klinger Berufserfahrung als Geselle bei einer Firma in Münster sammelte um sodann im April 1988 einer insgesamt vierzehnjährigen Tätigkeit bei der Bundeswehr nachzugehen. Während Klinger seinen Dienst bei der Bundeswehr zunächst in der Unteroffizierslaufbahn startete, absolvierte er später innerhalb der Bundeswehr noch den Aufstieg in die Offizierslaufbahn.

Im August 2001 startete Klinger noch als Soldat in der Freistellungsphase seinen beruflichen Werdegang beim Zoll. Zunächst im mittleren Dienst tätig, gelang ihm auch hier der Aufstieg in den gehobenen Dienst. Insgesamt, so Klinger, sei die Zeit ab 2001 für ihn wie ein "Sechser im Lotto" gewesen: "Vor Beginn meines Dienstverhältnisses beim Hauptzollamt Münster haben wir in Cuxhaven gewohnt. 2001 hatte ich dann das große und völlig unerwartete Glück, eine Stelle in meiner Geburts- und Heimatstadt Münster zu bekommen", blickt der Jubilar zufrieden zurück.

Beim Hauptzollamt Münster arbeitet Klinger nun seit acht Jahren im Sachgebiet Prüfungsdienst und prüft damit vor Ort, ob die Unternehmen im Bezirk ihren steuer- und zollrechtlichen Pflichten korrekt nachgekommen sind. Davor war Martin Klinger insgesamt elf Jahre im damaligen Zollamt Eulerstraße in Münster tätig und hat sich dort vor allen Dingen um den grenzüberschreitenden Warenverkehr gekümmert.

Die Zeit bei der Bundeswehr hat Klinger indes bis heute nicht losgelassen: Denn während der Abwesenheit des aktiven Kommandeurs übernimmt Klinger diesen Dienstposten -als sogenannter gespiegelter Kommandeur- beim Aufklärungsbataillon 8 in Freyung im Bayrischen Wald und absolviert dort auch regelmäßig Wehrübungen.

Privat schlägt Klingers Herz vor allen Dingen auch für den Sport: für Borussia Dortmund als Fan und für das Laufen und den Dartsport als aktiver Sportler.

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell