BPOL-TR: 45 qm Graffiti auf Reisezug

Wasserbilligerbrück (ots) - Im Rahmen der Grenzkontrollen stellte die Bundespolizei am Samstagnachmittag eine Schreckschusswaffe sicher. Der Fahrer, ein 34-jähriger Rumäne, führte die Waffe im geladenen Zustand zugriffsbereit in der Mittelkonsole seines PKW mit sich. Die Waffe wurde sichergestellt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

