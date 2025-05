BPOL-TR: Bundespolizei stellt geladene Waffe sicher

Trier (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen nahm die Bundespolizei Trier in der Nacht zu Samstag (26.4.) einen 30-jährigen Polen auf der BAB 64 fest. Der Mann, Insasse eines grenzüberschreitenden Reisebusses, führte in seiner Umhängetasche ca. 89 Gramm Kokain mit sich. Mitsamt dem Mobiltelefon wurden die Drogen beschlagnahmt. Die Vorführung des Beschuldigten fand am ...

