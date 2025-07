Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Am 15. Mai, gegen 09.40 Uhr befanden sich zwei Frauen fußläufig im Schlosspark und wurden dabei durch einen bislang unbekannten männlichen Fahrradfahrer verbal angegriffen. Ein weiterer 42-jähriger Passant unterstütze die Spaziergängerinnen. Im weiteren Verlauf beleidigte der Fahrradfahrer den Passanten, wirkte körperlich auf ihn ein und stieß ihn mit dem Fahrrad. Der 42 Jahre alte Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Fahrradfahrer entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 170 cm groß und war "vermutlich arabischen Phänotyps". Hinweise zum unbekannten Fahrradfahrer, dessen Aufenthaltsort oder zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau telefonisch unter 03677-601124 oder per E-Mail an pi.arnstadtilmenau@polizei.thueringen.de unter Angabe der Bezugsnummer ST/0124508/2025 entgegen. (jd)

