Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Folgemeldung - Gestohlener Kirmeswagen in Euskirchen gefunden

Duisburg (ots)

Durch einen Zeugenaufruf der Polizei Duisburg und die erfolgreiche Ermittlungsarbeit des Kriminalkommissariats 34 konnte am Donnerstagabend (03. Juli, 21:20 Uhr) der gestohlene Kirmeswagen aufgefunden werden.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6069454

Die Ermittler hatten am Ort des Diebstahls Kameraaufnahmen sicherstellen und auswerten können. Dort waren ein Mann und eine Frau zu sehen, die den Wagen mit einem Auto mit Euskirchener Kennzeichen weggezogen hatten. Der geschädigte Besitzer hatte zusätzlich Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können und ihn damit konfrontiert. Dieser gab an, der Wagen stünde auf einem Parkplatz in der Nähe eines Friedhofs in Euskirchen-Weilerswist.

Dort fanden die Polizisten vor Ort den Anhänger schließlich auf. Der Kirmeswagen ist inzwischen wieder bei seinem Besitzer. Grund des Diebstahls sollen Streitigkeiten mit dem Geschädigten gewesen sein. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Falls des schweren Diebstahls.

