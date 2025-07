LPI-GTH: Auseinandersetzung

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Ein rotes, in der Karolinenstraße abgestelltes E-Bike des Typs "Stereo Hybrid 140" entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen. Das Beutegut hat einen Wert von rund 4.600 Euro. Die Tat ereignete sich am 6. Juli, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 18.45 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0174374/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

