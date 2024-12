Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße, Wahrkamp, Ludgerusstraße

Einbrüche am Wochenende in Coesfeld - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Jeweils über das Aufhebeln der Terrassentür gelangten bislang unbekannte Täter in mindestens drei Häuser in Coesfeld.

In ein Einfamilienhaus auf der Osterwicker Straße gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 06.12.2024, 13.00 Uhr bis 07.12.2024, 21.22 Uhr. Hierzu hebelten die Täter nicht nur an der Terrassentür sie schlugen sie zusätzlich ein und beschädigten auch eine dort installierte Kamera. Im Inneren durchsuchten sie das Haus nach Diebesgut und entwendeten Goldschmuck.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Freitag (06.12.2024) in der Zeit von 17.40 Uhr bis 22.55 Uhr auf dem Wahrkamp. Auch hier gelangten die Täter über die Terrassentür ins Innere des Hauses und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.

Von Freitag (06.12.2024, 18.00 Uhr) auf Samstag (07.12.2024, 11.00 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Zweifamilienhauses auf der Ludgerusstraße in Coesfeld auf. Hier dursuchten sie zunächst die Wohnung des Erdgeschosses. Hier schlugen sie sogar ein Loch in die Wand. Die Täter vermuteten wohl mehr als den hinter der Wand lediglich befindlichen Hohlraum.

Durch eine Zwischentür gelangten die Täter weiter in die Wohnung des Obergeschosses. Auch hier durchsuchten sie augenscheinlich alles.

Zum Diebesgut konnten noch nichts gesagt werden.

In allen Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 02541-140.

Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es immer wieder zu einer statistischen Häufung von Wohnungseinbrüchen. Jedoch gelten folgende Präventionstipps natürlich das ganze Jahr:

1. Sichere Türen und Fenster: Achten Sie darauf, dass alle Türen und Fenster mit hochwertigen Schlössern ausgestattet sind. Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen wie Querriegel oder Fensterverriegelungen können ebenfalls von Vorteil sein. Heruntergelassene Rollläden stellen eine erste Hürde dar! Auch gekippte Fenster sind für Diebe wie offene Fenster. Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals im Freien. Einbrecher kennen jedes Versteck.

2. Beleuchtung: Installieren Sie Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern, um dunkle Bereiche rund um Ihr Zuhause zu beleuchten. Eine gut beleuchtete Umgebung kann potenzielle Einbrecher abschrecken.

3. Alarmanlagen: Überlegen Sie, eine Alarmanlage zu installieren. Moderne Systeme können Sie im Falle eines Einbruchs sofort benachrichtigen und die Polizei alarmieren. Ebenfalls gibt es Kameras, die Bewegungen per Benachrichtigung aufs Handy melden können. Diese verhindern nicht grundsätzlich, schrecken aber ab oder können Hinweise auf die Täter geben.

4. Nachbarschaftshilfe: Knüpfen Sie gute Kontakte zu Ihren Nachbarn. Eine aufmerksame Nachbarschaft kann dazu beitragen, verdächtige Aktivitäten schnell zu erkennen und zu melden. Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei!

5. Wertgegenstände sichern: Bewahren Sie wertvolle Gegenstände in einem Safe auf und halten Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn Sie nicht zu Hause sind.

6. Urlaubsvertretung: Bitten Sie Nachbarn oder Freunde, während Ihrer Abwesenheit nach Ihrem Haus zu sehen. Lassen Sie das Licht an oder nutzen Sie Zeitschaltuhren, um den Eindruck zu erwecken, dass jemand zu Hause ist.

