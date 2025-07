Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Trunkenheit im Straßenverkehr, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Motorradunfall mit Leichtverletztem

Eine 76-jährige VW-Lenkerin befährt am Mittwochnachmittag den Rinderbachweg und will auf die Michaelstraße einfahren. Hierbei übersieht Sie einen bevorrechtigten 61-jährigen Ducatifahrer und kollidiert mit ihm. Bei dem Unfall wird der Motorradfahrer leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad selbst entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Kirchberg an der Jagst - Lindenschied: Mopedfahrer betrunken und ohne Helm unterwegs

Ein 62-jähriger Mopedfahrer befuhr am Mittwochnachmittag den Gartenweg ohne Helm. Als er durch eine Streife der Polizei kontrolliert und hierauf angesprochen wurde, konnte deutlicher Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen werden. Ein Atemtest ergab, dass der Mann mit knapp 2 Promille unterwegs war. Beim 62-Jährigen wurde anschließend eine Blutentnahme angeordnet. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Crailsheim: Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch gegen 21:25 Uhr fiel einer Streife im Alten Postweg auf der Höhe einer Tankstelle ein E-Scooter Fahrer auf, welcher ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Die Beamten führten daraufhin eine Kontrolle durch, bei welcher sie Alkoholgeruch beim 43-jährigen Fahrer wahrnahmen. Ein durchgeführter Atemalkohol-Test ergab rund 1,6 Promille, woraufhin der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Rahmen der anschließend eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen ergab sich zudem, dass der E-Roller zur Fahndung ausgeschrieben war.

Crailsheim: Bremsschlauch beschädigt

In der Voithstraße wurde an einem kurz vor der Einmündung Salzburger Straße geparkten Lkw durch eine unbekannte Person im Zeitraum von Dienstag 16 Uhr bis Mittwoch 8 Uhr ein Bremsschlauch beschädigt. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell