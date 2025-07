Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: LKW kippt um - Fahrradfahrerin kollidiert mit PKW

Aalen (ots)

Ellwangen: LKW kippt um

Am Mittwoch gegen 10 Uhr wollte der 69-jährige Fahrer eines Mulden-LKW auf einer Baustelle zwischen Hofstetten und Beersbach Kies abladen. Beim Abladen kippte der LKW im leicht abschüssigen Gelände aufgrund der Gewichtsverlagerung auf die Fahrerseite. Hierbei wurde der Fahrer, der durch Arbeitskollegen aus dem Fahrzeug befreit wurde, leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrerin kollidiert mit PKW

Am Mittwochmorgen um kurz nach 7.30 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrradfahrerin einen asphaltierten Feldweg von Großdeinbach in Richtung Waldau. Beim Ausfahren aus dem Feldweg, auf den Gemeindeverbindungsweg von Haselbach in Richtung Wetzgau, übersah die Radlerin einen von links heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten VW Multivan und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Die Fahrradfahrerin, die keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

