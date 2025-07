Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Wohnmobil beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Unfall beim Überholen

Am Dienstag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Lenker eines PKW Honda die B466 von Neresheim in Richtung Heidenheim. Kurz nach der Abzweigung der L1084 setzte der Honda-Fahrer zum Überholen an und fuhr zunächst an einem vorausfahrenden LKW vorbei. Hierbei übersah er, dass ein vor dem LKW fahrender Traktor zu diesem Zeitpunkt nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, so dass es zum Kontakt mit diesem kam. Der Honda wurde aufgrund des Anstoßes nach links von der Fahrbahn abgewiesen und überschlug sich in der Folge mehrfach auf einem angrenzenden Feld. Hierbei wurde der Fahrer sowie seine 8-jährige Mitfahrerin verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Honda entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Schaden an dem Traktor wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der 49-jährige Traktorlenker blieb unverletzt.

Ellwangen: Kleinkraftrad fährt auf PKW auf

Mit seinem Yamaha-Roller übersah am Dienstag um 14:15 Uhr ein 16-Jähriger in der Bahnhofstraße, dass der vor ihm fahrende 54-jährige Toyota-Lenker an einem Zebrastreifen anhalten musste und fuhr auf. Dabei wurde der 16-Jährige leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Wohnmobil beschädigt

Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Montag, 14:30 Uhr, wollte ein Unbekannter ein Wohnmobil, das in der Oderstraße abgestellt war, augenscheinlich aufbrechen. Dazu beschädigte er die Schlösser an der Fahrer- und Beifahrerseite. Das Vorhaben gelang ihm nicht, allerdings entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Waldstetten: Mit Pedelec gestürzt

Eine 71-Jährige befuhr am Dienstag gegen 10:45 Uhr mit einem Pedelec den Gehweg der Robert-Bosch-Straße in Richtung Almenweg. Hierbei streifte sie eine angrenzende Hecke und kam dadurch zu Fall. Dabei verletzte sie sich schwer und musste in ein Klinikum verbracht werden. Die Frau trug vorbildlich einen Helm. Die Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms - dieser kann vor schweren Kopfverletzungen schützen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Dienstag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die Lorcher Straße stadtauswärts. Beim Linksabbiegen in Richtung eines Schnellrestaurants übersah er einen entgegenkommenden VW, der von einem 24-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

Mutlangen: Einbruch

Unbekannte verschafften sich am Dienstag, zwischen 12:30 Uhr und 15:10 Uhr, durch Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zu einem Haus im Wohngebiet westlich der Hornbergstraße. Im Gebäude durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Es wurde unter anderem ein Tresor sowie Schmuck und Bargeld im Wert von rund 16.000 Euro entwendet. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell