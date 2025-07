Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Graffiti

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung an Lkw

In der Straße "In der Kürz" wurde zwischen Montag 22:15 Uhr und Dienstag 3:45 Uhr ein am Straßenrand geparkter Lkw durch einen Unbekannten der Bremsschlauch beschädigt. Zeugen welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Schwäbisch Hall: Graffiti an Betonmauer

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschmierten mehrere Personen eine Betonmauer in der Münzstraße vor dem Landratsamt mit Farbe. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, die anderen Täter sind bislang unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei Schwäbisch Hall dauern an, Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

