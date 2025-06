Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pflanzenschutzmittel entwendet

Hameln (ots)

Am Mittwoch (18.06.2025) entwendete unbekannte Täterschaft, zwischen 00:30 Uhr und 04:00 Uhr, in der Straße "Gut Oehrsen" in Hameln gezielt mehrere tausend Kilogramm Pflanzenschutzmittel aus einer Biogasanlage. Die Biogasanlage befindet sich an der Kreisstraße 3 zwischen Herkensen und Klein Hilligsfeld. Nach jetzigen Erkenntnissen nutzten die Täter zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 bei der Polizei in Hameln zu melden.

