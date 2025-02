Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Poller beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 17.02.2025, 15:30 Uhr wurde ein Poller in der Friedhofstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein 83-jähriger Fahrer eines 5er BMW beschädigte beim Ausparken den Poller und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des BMW als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Ermittlungen ergaben, dass der 83-Jährige bereits vor Monaten seine Fahrerlaubnis abgegeben hatte. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

