Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfälle - Traktor verliert Getreide

Aalen (ots)

Aalen: Fahrraddiebstahl

Ein 20-Jähriger stellte sein Mountainbike "Specialized" im Wert von ca. 250 Euro, am Donnerstag gegen 14:30 Uhr im Fahrradparkhaus beim Bahnhof ab. Als er am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr zurückkehrte, war das Rad nicht mehr vor Ort. Das Schloss, mit dem das Fahrrad gesichert war, lag am Boden. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Mountainbikes nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 524-0 entgegen.

Ellwangen: Unfall

Eine 61-jährige VW-Lenkerin befuhr am Dienstag gegen 06:40 Uhr die L1060 von Röhlingen in Richtung Ellwangen. Beim Linksabbiegen in die Schlierbachstraße übersah sie einen entgegenkommenden Opel, der von einem 55-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei der beide Beteiligten schwer verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro.

Böbingen: Unfall mit hohem Sachschaden

Ein 65-jähriger Fahrer eines Alfa Romeos befuhr am Dienstag gegen 08.15 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Als ein vor ihm fahrender 32-jähriger Ford-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der Fahrer des Alfas aus Unachtsamkeit auf den Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen davor wartenden VW eines 39-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall erlitten alle drei Beteiligten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro.

Böbingen: Radfahrer schwer verletzt

Am Dienstag gegen 11.35 Uhr befuhr ein 62-jähriger mit einem Lastenrad die Schönhardter Straße. Als er nach links abbog, übersah er einen hinter ihm fahrenden 72-jährigen Radfahrer, der zum Überholvorgang angesetzt hatte. Der Radfahrer kollidierte daraufhin mit dem linken vorderen Teil des Lastenrades und kam dadurch zu Fall. Der 72-Jährige wurde schwer verletzt in ein Klinikum verbracht.

Eschach: Traktor verliert Getreide

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr befuhr ein Traktor mit Anhänger eine langgezogene Rechtskurve auf der Hauptstraße. Vermutlich aufgrund mangelnder Ladesicherung verlor der Anhänger seine gesamte Ladung in Form von Weizen, welche sich auf er Fahrbahn und dem Gehweg großflächig verteilte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell