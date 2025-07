Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt & Unfallflucht

Aalen (ots)

Backnang: Automatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Dienstag brachen zwei Männer im Alter von 22 Jahren das Münzfach eines Automaten auf und entwendeten das darin enthaltene Münzgeld. Der Besitzer des Automaten wurde gegen 02:00 Uhr durch den Lärm auf die Situation aufmerksam und stellte die beiden Täter auf frischer Tat. Ihm gelang es, einen der beiden bin zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der andere wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ebenfalls festgenommen. Beide wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen und müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 15:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Eichendorffstraße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Der entstandene Schaden am geparkten Pkw wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell