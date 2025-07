POL-AA: Rosengarten-Sanzenbach: Ergänzungsmeldung zur Einsatzlage am Wohnhaus

Aalen (ots) - Am Montagnachmittag kam es in der Stuttgarter Straße zum Brandausbruch in einem Wohnhaus. Entgegen ersten Erkenntnissen vom Montagnachmittag wurden beim Brand nach aktuellem Kenntnisstand zwei Personen leicht verletzt. Zum Zeitpunkt, als es zum Brandausbruch kam, befanden sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen drei Personen im Haus, diese wurden durch eine Bewohnerin des Hauses sowie einen Zeugen aus ...

mehr