Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weissach im Tal: Nachtragsmeldung zu Gebäudebrand

Aalen (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Stuttgarter Straße zum Brandausbruch in einem Wohnhaus. Entgegen ersten Erkenntnissen vom Montagnachmittag wurden beim Brand nach aktuellem Kenntnisstand zwei Personen leicht verletzt. Zum Zeitpunkt, als es zum Brandausbruch kam, befanden sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen drei Personen im Haus, diese wurden durch eine Bewohnerin des Hauses sowie einen Zeugen aus dem brennenden Gebäude geholt. Hierbei erlitten zwei der Personen eine Rauchgasintoxikation, diese wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich, das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort.

Anbei die ursprüngliche Meldung

Weissach im Tal: Gebäudebrand

Am Montagnachmittag kam es in der Stuttgarter Straße zu einem Gebäudebrand. Kurz nach 13:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Stuttgarter Straße ist momentan gesperrt. Der entstandene Sachschaden befindet sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Der Polizeiposten Weissach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt mögliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell