POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Sachbeschädigung, Körperverletzung

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr in der Tiefgarage des Markthauses in der Kanalstraße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Auto zerkratzt

Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen wurde ein Mazda, der in der Schillerstraße geparkt war, im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Urbach: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin übersah am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr beim Ausparken in der Daimlerstraße eine 23-jährige Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: Farbschmierereien

Zwischen Freitagabend und Montagnachmittag wurden die Anti-Terror-Sperren am Guntram-Palm-Platz mit Farbe beschmiert. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen nach einem Unfall am Montagabend gegen 22:20 Uhr an der Kreuzung Schorndorfer Straße / Eberhardstraße. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Kastenwagens vom Hersteller Renault befuhr die Schorndorfer Straße und wollte nach links in die Eberhardstraße abbiegen. Ein entgegenkommender 25-jähriger VW-Fahrer wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrer gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Großerlach: Sachbeschädigung und Körperverletzung

Am Montag gegen 14:10 Uhr schlug ein 52-jähriger Mann mit seinem Gürtel in der Straße "In der Reute" zunächst mehrmals auf einen geparkten Peugeot ein. Dabei beschädigte er die Windschutzscheibe des Autos. Danach ging er zu einem danebenstehenden Opel und riss das Kennzeichen ab. Die beiden Fahrzeugeigentümer bemerkten den 52-Jährigen und stellten diesen zur Rede. Der 52-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, ließ sich jedoch nicht beruhigen und schlug gegen den Kopf des einen, 41-jährigen Autobesitzers. Der zweite, 36-jährige Fahrzeugbesitzer wurde mehrmals mit dem Gürtel geschlagen. Beide Geschädigte konnten den 52-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er wurde aufgrund seines Zustandes in ärztliche Betreuung übergeben. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

