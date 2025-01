Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Einbrüche in Wittgenstein- Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Bad Laasphe und Erndtebrück (ots)

Am Montag (06.01.2025) ist es in den Nachmittag- bzw. Abendstunden zu zwei Einbrüchen in Bad Laasphe und Erndtebrück gekommen.

Zwischen 13.30 Uhr und 18:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Birkenstrauch" in Bad Laasphe. Der oder die Täter durchwühlten sämtliche Schränke, Schubladen und Kommoden. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie lediglich einen Schlüssel.

Zwischen 13:00 Uhr und 22:20 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Erndtebrück ein. Auch dort durchsuchten der oder die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie dort Bargeld und Schmuck.

In beiden Fällen hat die Bad Berleburger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Kripo bittet Zeugen, sich unter der 02751/ 909-0 bei der Polizei zu melden.

