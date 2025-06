POL-AA: Aspach: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen

Aalen (ots) - Weissach im Tal: Gebäudebrand Am Montagnachmittag kam es in der Stuttgarter Straße zu einem Gebäudebrand. Kurz nach 13:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Stuttgarter Straße ist momentan gesperrt. Der entstandene Sachschaden befindet sich ...

mehr