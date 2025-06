Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle

Aalen (ots)

Crailsheim/Jagstheim: Diebstahl von Warnleuchten

Zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 7 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Verlängerung der Alexandersreute Straße zwei Warnleuchten durch eine unbekannte Person entwendet. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Gaildorf: Diebstahl von Fahrrädern

Im Zeitraum zwischen Samstag 18 Uhr und Montag 8 Uhr wurden aus einer verschlossenen Garage in der Wirkerstraße zwei Mountainbikes der Marke Specialized Tero in der Farbe Grau/Weiß entwendet. Hierfür wurde das Garagentor mit Gewalt geöffnet und anschließend die Fahrräder in einem Wert von ca. 4.000 Euro entwendet. Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib der Fahrräder machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 95090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell