Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Flächenbrand, Sonstiges

Aalen (ots)

Remshalden: Gegen Baum geprallt

Ein 53 Jahre alter Citroen-Fahrer befuhr in der Nacht auf Sonntag gegen 0:20 Uhr die Alfred-Klingele-Straße von Grunbach in Richtung Geradstetten und kam hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem Pfosten und anschließend mit einem Baum. Das Fahrzeug kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen, der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Weinstadt: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 70 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 11:25 Uhr mit seiner Kawasaki die Kreisstraße 1865 von Weinstadt-Schnait in Richtung Manolzweiler. Hierbei kollidierte er mit einem Reh, das die Fahrbahn queren wollte und stürzte anschließend. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Korb: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 11 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Jakob-Friederich-Weishaar-Straße ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden u.a. Schmuck sowie ein ca. 40 kg schwerer Tresor mit Bargeld gestohlen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Waiblingen: Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt

In der Nacht auf Samstag kam es in der Langen Straße kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf nach derzeitigem Kenntnisstand ein 38-Jähriger seinem 59 Jahre alten Kontrahenten eine Glasflasche auf den Kopf schlug. Dieser erlitt hierbei schwere Verletzungen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und bittet Zeugen, die bislang noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Murrhardt: Knallgeräusche - Zeugen gesucht

Im Laufe des Sonntagvormittags, soll es im Bereich Riesbergstraße / Gartenstraße zu lauten Knallgeräuschen gekommen sein. Ferner seien danach ein lautes Motorgeräusch und weitere Knallgeräusche zu hören gewesen. Der Polizeiposten Murrhardt bittet dazu um Zeugenhinweise unter Tel. 071925313.

Backnang / Steinbach: Pedale verwechselt - Unfall verursacht

Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Sonntag, gegen 17:50 Uhr vor einem Biergarten in der Neue Straße parken. Aufgrund seiner Alkoholisierung verwechselte er dabei die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr durch den Zaun des Bewirtungsbereichs. Ein 53-jähriger Gast wurde dabei leicht verletzt und andere Besucher gefährdet. Nach einem Atemalkoholtest mit über 1,4 Promille musste sich der 51-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sofort beschlagnahmt und er muss mit einer Anzeige rechnen. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro.

Murrhardt: Flächenbrand

Auf bislang unbekannte Art und Weise geriet am Sonntagmittag ein Teil der Böschung im Bereich der Waltersberger Straße in Brand. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa 30 qm aus. Die freiwillige Feuerwehr aus Murrhardt konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindern.

Fellbach: Auseinandersetzung im Freibad

Am Sonntagnachmittag gegen 16:25 Uhr gerieten zwei Gruppen von insgesamt etwa 20 Personen im Fellbacher Freibad aus unklarer Ursache in einen Streit. Dabei soll eine Person durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt worden sein. Zudem wurden gegenseitige Bedrohungen ausgesprochen. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Personen (alle etwa 20-30 Jahre alt) das Freibad bereits verlassen. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0711 57720.

Fellbach: Auto beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 23:00 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr einen VW, der in der Thomas-Mann-Straße geparkt war. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand wurden alle vier Reifen beschädigt und die Windschutzscheibe eingeschlagen. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 57720.

