Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Raub in Schwäbisch Gmünd - Korrektur

Aalen (ots)

Aalen Schwäbisch Gmünd - Zeugenaufruf - Korrektur

Der Geschädigte ist 55 Jahre alt. In der Ursprungsmeldung ist ein falsches Alter angegeben.

Ursprungsmeldung:

Ostalbkreis: Raub in Schwäbisch Gmünd

29.06.2025, 16:24 Uhr

Aalen Schwäbisch Gmünd - Zeugenaufruf

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden in Schwäbisch Gmünd in der Rupert-Mayer-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 67 Jahre alter Mann wurde von vier bis fünf Personen angesprochen und letztlich beim Vorbeilaufen mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Hierdurch zog sich der Geschädigte eine Platzwunde zu, welche in einem Krankenhaus ärztlich versorgt wurde. Nach der Tat bemerkte der Geschädigte, dass seine Geldbörse samt Inhalt, entwendet worden war. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

-Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: (49) 7361/5800 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell