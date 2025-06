Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Welzheim, Unfall in Fellbach

Aalen (ots)

Welzheim: Gartenhaus ausgebrannt

Gegen 17:00 Uhr kam es am Samstag in der Hundsberger Straße zu einem Brand. In einem Gartenhaus, das als Lager für Stroh und Brennholz genutzt wurde, entzündete sich herumliegendes Stroh. Stand jetzt wird vermutet, dass das Sonnenlicht durch unglückliche Umstände so gebündelt wurde, dass es zu einer Selbstentzündung kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR.

Fellbach: Mit dem Fahrrad auf geparkten Pkw aufgefahren

Gegen 02:30 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad die Stettener Straße. Dort prallte er auf einen Peugeot, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er stand unter Alkoholbeeinflussung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell