Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Ilshofen - Ruppertshofen: Wegen medizinischer Ursache von der Straße abgekommen

Am Samstag gegen 23:20 Uhr befuhr ein 68-Jähriger die Kreisstraße 2542 von Ilshofen - Leofels in Richtung Ilshofen - Ruppertshofen mit seinem PKW Mercedes Benz. Während der Fahrt verlor der Mann aus unbekannter Ursache das Bewusstsein und sein Auto kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto stieß gegen einen Telefonmasten und blieb anschließend im Getreidefeld liegen. Der 68-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, während seine 56-jährige Beifahrerin unverletzt blieb. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr Ilshofen war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt, da anfangs unklar war, ob möglicherweise Personen in dem PKW eingeklemmt wurden.

