POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit Linienbus

Aalen (ots) - Backnang: Unfall mit verletzter Person Am Freitag gegen 16:35 Uhr fuhr 28-jähriger BMW-Fahrer vom Parkplatz eines Supermarktes in der Blumenstraße auf die Fahrbahn und übersah dabei eine dort fahrende 54-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin. Diese wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Sulzbach an der Murr: Unfall mit verletzter Person Am Freitag ...

