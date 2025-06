Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 23:30 Uhr kam es am Kreisverkehr zwischen Dalkingen und Westhausen (Kreisstraße 3319) beziehungsweise zwischen Ellwangen-Röhlingen und Frankenreute (Landesstraße 1029) zu einem Verkehrsunfall. Eine silberne Mercedes C-Klasse befuhr den Kreisverkehr von Röhlingen kommend und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Pkw im Graben zum Stehen kam. Hierbei entstand ca. 7.000 Euro Sachschaden. Vor Ort konnte ein 26-jähriger Mann festgestellt werden, der allerdings angab, nicht mit dem Pkw gefahren zu sein. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Das Polizeirevier Ellwangen sucht nun Zeugen, die möglicherweise den Unfall beobachtet haben, oder den Pkw vor dem Unfall wahrnehmen konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter 07961 9300 zu melden.

Ellwangen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Freitag im Zeitraum zwischen 12:22 und 12:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz "Priestertörle" im Sebastiansgraben ein geparkter Mazda CX 5 in blau beschädigt. Vermutlich wurde er beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw touchiert. Das Polizeirevier Ellwangen sucht nun Zeugen zum Unfall und bittet diese um Meldung unter 07961 9300.

Mutlangen: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 15:10 Uhr kam es an der Einmündung der Landesstraße 1156 in die Bundesstraße 298 zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Landesstraße kommend nach rechts in Richtung Durlangen abbiegen. Hierbei war die dortige Ampel nicht in Betrieb. Der Pkw-Fahrer übersah einen vorfahrtsberechtigten Linienbus, der auf der Bundesstraße in Richtung Durlangen fuhr. Der 47-jährige Busfahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw kam in der Folge im Grünstreifen zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro, wobei neben den beiden Fahrzeugen auch ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Im Pkw wurde einen 20-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell