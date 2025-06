POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Diebstähle

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht Zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 5:45 Uhr, wurde ein VW beschädigt, welcher in dieser Zeit in der Dorfstraße in Hofen geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer nimmt das Polizeirevier Aalen ...

